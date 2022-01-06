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Son dakika haber: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

06.01.2022 17:49
Son dakika haber: Samsun'daki silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberi: Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Samsun'un Atakum ilçesindeki eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kent dışındaki bir cezaevinde bulunan tutuklu sanık Yaşar M, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın ve maktuller Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'un yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Yaşar M, savunmasında, güvenlik şefi olarak çalıştığı iş yerindeki müşteriler arasında tartışma ve arbede yaşandığını söyledi.

"Burası iş yeri yapmayın" diyerek müşterileri ayırmaya çalıştığını belirten Yaşar M, şöyle devam etti:

"Bu kez B.K. de dahil olmak üzere yanında gelen şahıslarla birlikte dört kişi bana saldırdı, tehdit ve hakaret etmeye başladılar. Beni tartakladılar. Beni hiç dinlemediler. İlk başta değil ancak sonrasında S.İ. de benim üzerime yürüdü. B.K. göğsüme vurdu. Maktuller Serdar ve Kaan da bana vurdular. S.İ'nin elini beline attığını gördüm. Ben de kendimi korumak, savunmak amacıyla belimde bulunan tabancayı çıkarıp yere doğru ateş etmeye başladım. Bu aşamada kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bu şekilde ateş ettikten sonra mutfak tarafına geçtim. Ben buradayken B.K'nin 'arabadan silahımı getirin' şeklindeki sözlerini duydum. Tabancamın şarjörünün bittiğini anladım. Yeniden şarjör takıp ikinci kez olay yerine döndüm ancak ikinci kez gittiğimde kesinlikle kimseye herhangi bir şey yapmadım, ateş etmedim. Olay yerinden uzaklaştım. Daha sonradan emniyet görevlilerine teslim oldum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Üzgünüm, pişmanım. Kesinlikle kasıtlı bir şey yapmadım. Keşke olay hiç yaşanmasaydı, ölmeselerdi."

Maktullerin yakınları ile avukatları ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

İddia makamı da tutuklu sanığın atılı suçun vasıf ve mahiyeti, katalog suçlardan olması, somut delillerin bulunması, kaçma ve delilerin karartılması şüphesinin bulunmasının dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına ve diğer eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya gelmeyen tanıklar M.Ç, M.B, F.K, S.İ.K, M.I, E.Ç. ve K.Ç'nin zorla getirme emri çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Nisan'a erteledi.

Olay

Güzelyalı Mahallesi'nde 27 Temmuz'da bir eğlence mekanında koruma olarak çalışan Yaşar M, iş yerinde çıkan kavgada Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt'u tabancayla öldürmüş, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede hakimlikçe "adam öldürmek suçundan" tutuklanmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Arbede, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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