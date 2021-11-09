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Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

09.11.2021 09:50
Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ile kubar esrar ele geçirdi. Araçta bulunan V.P. ile U.G. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınan Y.D'yi yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları aramada 65 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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