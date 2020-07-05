Son dakika haber | Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Son dakika haber | Samsun'dan kısa kısa

Son dakika haberleri... Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni yeniliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni yeniliyor.

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SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Nebiyan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yapılacak yenileme çalışmalarıyla bölgede yaşanabilecek içme suyu sıkıntılarının çözüleceği vurgulandı.

Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde 42 mahallenin su ihtiyacını karşılayan tesiste gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ile üretilen içme suyu miktarın da artış olacağına işaret edilen açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, Samsun'un 17 ilçesinde aktif olarak içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının yürütüldüğünü anlattı.

Yıldız, su sorununun kalıcı çözümüne ilişkin önemli adımlar attıklarını belirterek, "Samsun'da içme suyu sorununu tam anlamıyla ortadan kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Arıtma tesislerimize yenilerini ekliyor, eski tesislerimizde tadilat çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız çalışmalar kapsamında önümüzdeki yıllarda Samsun'da içme suyu sorununu artık konuşmuyor olacağız. Başkanımız Mustafa Demir'in de belirttiği üzere bu yıl 170 mahallemizdeki içme suyu sıkıntısını gidereceğiz. Önümüzdeki yılda 70 civarı mahallede çalışma yaparak kaliteli içme suyunu vatandaşımıza ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Borç para ve kredi kartıyla kurban kesebilir

Kavak Müftüsü Yakup Belen, gününde ödemek kaydıyla borç para ve kredi kartıyla kurban kesebileceğini söyledi.

Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban kesmenin belirli nisap miktarda mala sahip olan kişilere vacip olduğunu anımsattı.

Kurban kesmekle mükellef olan vatandaşın kurbanlığı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğine dikkati çeken Belen, "Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu ödeme gününde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemesi gerekir." dedi.

Belen, "Kurbanın banka kredisi ile alınması durumunda faiz ödenecek ise faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Maddi durumu iyi olmayan kişinin böyle yöntemlere başvurması yerine kurban kesmemesi daha uygun olur. Çünkü bu şekilde Allah'a yakınlaşma olmaz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:13 Kaynak: AA

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