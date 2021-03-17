Son dakika haber: Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Taziye evinde yemek yiyen 21 kişi Kovid-19'a yakalandı" - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: "Taziye evinde yemek yiyen 21 kişi Kovid-19'a yakalandı"

17.03.2021 13:29
Son dakika haber: Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç:

Son dakika gündem haberi... Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, bir taziye evinde yemek yiyen 25 kişiden 21'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, bir taziye evinde yemek yiyen 25 kişiden 21'inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Oruç, yaptığı yazılı aklamada, Samsun'da mutasyon kaynaklı virüsün hızlı yayılımı nedeniyle bu hafta da vaka sayılarında artışın devam ettiğini, neredeyse tüm ilçelerde görülen mutasyonlu virüs vakalarının artarak daha fazla sayıda insana ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Valilik tarafından gerek ülke çapında gerekse Samsun'da alınan önlemlere rağmen özellikle bölgelerindeki illerde halen devam eden artış ivmesinin endişelendirdiğini işaret eden Oruç, "Vaka sayısındaki artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük şu an için başa çıkılmaz bir tablo oluşturmuyor ama önümüzdeki haftalarda aynı ivmeyle devam ederse bizi zorlayan bir tablo ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu nedenle bu zorlu mücadelede halkımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Halkımızdan en çok destek istediğimiz konu, temaslı vatandaşlarımızın tespiti. Son dönemde pozitif kişilerle temas etmiş vatandaşlarımızın tespitinde ciddi sorunlar yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Pozitif bireylerin çeşitli nedenlerle temaslı oldukları kişilerin karantina sürecine girmemesi için evlerindeki kişi sayısını doğru aktarmadığına dikkati çeken Oruç şöyle devam etti:

"İş yerinde çalışanlar, çalıştıkları kurumda temasta oldukları kişileri, kimi zaman çalıştıkları kurumu bildirmiyorlar. Özürlü, engelli hastalarına bakan kişiler temaslı hale gelmişse hastalarına kim bakacak kaygısıyla bu kişileri filyasyon ekiplerimize aktarmıyorlar. Hala ilçelerimizde cenaze, taziye kaynaklı vakalar devam ediyor. Bir ilçemizde taziye evinde cenazenin üçüncü günü hep beraber yemek yiyen 25 vatandaşımızın 21'i pozitif çıktı. Bu sadece bir taziye ziyaretinde ortaya çıkan vaka sayısı. Bu küçük örnekte bile her pozitif hastanın 3-4 kişiyle temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaşı ortaya çıkmış oluyor. Bu şartlar altında sağlık çalışanlarımızın, halkımızın özverisi ve desteği olmadan mücadeleyi kazanması, hedefimiz olan maviye ulaşmamız maalesef mümkün değil. Lütfen temaslılarımızı bildirelim, karantinaya alınmalarını sağlayalım, karantina kurallarına uyalım. Kalabalıklardan uzak duralım."

Pozitif hastaların temas ettikleri kişileri bildirilmemesinin kimseye faydası bulunmadığını vurgulayan Oruç şunları kaydetti:

"Bildirilmeyen her temaslı, ilimizde zaten güçlü olan mutasyonlu virüsün etki alanını genişletmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bir yakınımızın temaslı olarak karantinaya girmesini önlemeye çalışırken bir başka kişinin hayatını tehlikeye attığımızı unutmayalım. Bu yaklaşıma bir an önce 'dur' demeliyiz. Valiliğimiz koordinasyonunda tüm sağlık çalışanlarımız, kamu kurumlarımız ve halkımızla birlikte mücadele ederek virüsün evimize, yuvalarımıza, hayatımıza girmesini engellememiz gerekiyor. İnşallah el birliğiyle ilimizdeki vaka sayısını, vakalar hastanelerimize yatış olarak yansımaya başlamadan önce durduracağız. Sağlık çalışanlarımız ve yakınlarımızın iyiliği için bunu yapmamız şart."

İl Sağlık Müdürü, Öğretim Üyesi, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç: 'Taziye evinde yemek yiyen 21 kişi Kovid-19'a yakalandı' - Son Dakika


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