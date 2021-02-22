Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor - Son Dakika

Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor

22.02.2021 16:54
Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor, System.String[]

Son dakika haberi... Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyenin müdahale kapasitesini artırmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların periyodik olarak yenilenmesini amacıyla, yerli üretim 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracını envanterine katıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyenin müdahale kapasitesini artırmak ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların periyodik olarak yenilenmesini amacıyla, yerli üretim 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracını envanterine katıyor.

Kentsel büyüme ve nüfus artışını göz önünde bulundurarak hizmet ve yatırımlarını geleceğe göre şekillendiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ve Havza İtfaiye İstasyonlarında kullanılmak üzere 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracı alacak. Mart ayı içerisinde yüklenici firmadan teslim alınacak araçlar 24 metre merdiveni ve 2 ton su kapasitesi ile hem kurtarma hem de söndürme amaçlı olarak kullanılacak. İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in öncülüğünde İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandıracağımız bu aracımız tamamen otomatik. 24 metre merdiveni bulunuyor. 24 metre yükseklikte meydana gelecek her türlü yangına müdahale, söndürme ve kurtarma olarak teknik donanıma sahip. Bütün güvenlik sistemleri tam otomatiktir. Kullanması çok basit ve emniyetlidir. Bundan dolayı da çalışma arkadaşlarımız eski araçlarda gösterdikleri özveriyi bunda çok daha rahat göstereceklerdir" dedi.

Samsun İtfaiyesinin müdahale seviyesinin dünya standartlarını yakaladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir," İtfaiyemiz 48 aktif müdahale aracı, 232 personelimiz ile canla başla görev yapıyor. Bu araçlara şimdi 2 adet 24 metre merdivenli kombi itfaiye aracını dahil ediyoruz. Araçlarımız milli ve yerlidir. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için her geçen gün itfaiye envanterimizi güçlendiriyoruz. Çünkü İtfaiye Daire Başkanlığı en çok önem verdiğimiz daire başkanlıklarımızın başında geliyor. Bugün Samsun itfaiyesinin müdahale seviyesi dünya standartlarını yakalamış durumda. Bu da bizleri son derece mutlu ediyor. Gerek kırsal kesimlerde gerekse de kent merkezlerinde olaya müdahale hızı bizleri gururlandırmaktadır. Allah bu araçları kullanmayı hiçbir zaman nasip etmesin ama tedbiri sağlamak bizlerin öncelikli görevi. Mart ayında envanterimize katacağımız bu araçlar Havza ve Atakum ilçelerimizde hizmet verecek" diye konuştu. 17 istasyonla tüm Samsun genelinde hizmet verdiklerini söyleyen Başkan Demir, istasyon sayısını da 17'den 25'e çıkaracaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor
Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor
Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Samsun, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı         
21:02
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz         
20:43
Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı         
18:35
Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi         
17:15
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:18:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Samsun İtfaiyesine yerli üretim araç geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei