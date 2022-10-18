Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı

18.10.2022 15:41

Kars gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında, Kars'ta 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında, Kars'ta 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Kars'ta da bazı adreslerde arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Turgut Aslan, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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