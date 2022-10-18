FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında Kars'ta da bazı adreslerde arama yapıldı.

Kaynak: AA

Turgut Aslan, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars gündem haberleri... FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Kars'ta 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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