Son dakika... Dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 51'e çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 51'e çıktı

21.06.2022 17:23
Son dakika... Dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 51'e çıktı

Son dakika haberlerine göre Samsun merkezli 'sahte evraklarla emekli yapılması' ve kamunun 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğratılmasıyla ilgili 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 51'e çıktı.

Samsun merkezli 'sahte evraklarla emekli yapılması' ve kamunun 23 milyon 901 bin 297 lira zarara uğratılmasıyla ilgili 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 51'e çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgüt faaliyetleri çerçevesinde "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçları ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüpheli tespit edilerek, Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1, Mersin'de 2 olmak üzere 6 ilde 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı 51'e çıkarken, 8 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile birlikte doktor raporları, şirket kaşeleri, vekaletnameler, SGK bildirim evrakları, başkalarına ait hesap cüzdanları, ajandalar, açığa atılmış imza bulunan çok sayıda evrak ve dokümana, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfeğe el konuldu.

Şüphelilerin kendi adlarına, yakınları adına veya üçüncü şahıslar adına şirket tescilleri yaptırdıkları, şirketlerde yüksek ücretli çalışan olarak SGK'ya işbaşı bildiriminde bulundukları, şahıslara temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'dan usulsüz ödeme aldıkları ortaya çıktı. Operasyon çerçevesinde yapılan tespitlerde 19 ilde, 57 kişi adına tescilli, 141 adet şirket tescilinin yapıldığı, 161 kişinin, alınan 529 adet sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 51'e çıktı - Son Dakika

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