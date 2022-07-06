Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün protesto eylemine katıldıkları, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği iddia edilen, bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüş, zanlılar Samsun, Tokat ve Karabük'te 4 Haziran'da operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen kadın zanlı N.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Karabük, Samsun, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede - Son Dakika

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