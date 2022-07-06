Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede

06.07.2022 11:15
Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede

Bir son dakika haberine göre Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli Tokat ve Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan O.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye götürüldü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgütün protesto eylemine katıldıkları, haklarında örgütsel faaliyetleri olduğuna dair ifadeler ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunduğu, ByLock içeriklerinde isimleri geçtiği iddia edilen, bazıları özel sektör çalışanı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülmüş, zanlılar Samsun, Tokat ve Karabük'te 4 Haziran'da operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen kadın zanlı N.D. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Karabük, Samsun, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede - Son Dakika

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