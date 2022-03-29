Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı

29.03.2022 16:41
Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 14'ü daha tutuklandı.

Samsun, Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 14'ü daha tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 15'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da, silahlı organize suç örgütü kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen 47 zanlı yakalanmış, daha önce adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı
Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı
Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı
Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 14 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika


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