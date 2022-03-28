Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede - Son Dakika
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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede

28.03.2022 09:56

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i daha adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 47 zanlıdan 15'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Emniyetteki 15 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütü kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işlediği belirlenen zanlıların adreslerinde ruhsatsız 16 tabanca ve 4 tüfek, farklı çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş, 490 bin 926 sentetik ecza hapı, 14 kilo 774 gram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirilmişti.

Daha önce adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede
Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli daha adliyede - Son Dakika


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