Son dakika haber... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme - Son Dakika
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Son dakika haber... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

07.07.2022 14:27
Son dakika haber... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme

Son dakika haberine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ve sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

Ekipler, "Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olun" sloganıyla merkez İlkadım ilçesi Gazi Caddesi, Mecidiye Çarşısı ve alışveriş merkezlerinde vatandaşları bilgilendirdi.

Broşürleri dağıtan ekipler, vatandaşları alacakları tedbirlerle güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilecekleri konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme - Son Dakika

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