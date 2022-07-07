Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında bayram öncesi ve sürecinde yapılacak alışverişlerde hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve önleyici tedbirlerin alınması için broşür hazırladı.

Kaynak: AA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Samsun polisinden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme - Son Dakika

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