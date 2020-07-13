Son dakika haber: Samsun sahillerinde hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 34 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Samsun'da sahilde görevli cankurtaranlar tarafından hafta sonu tatilinde boğulma tehlikesi geçiren 34 kişiye müdahale edildi.

Deniz sezonunun açılmasıyla Samsun sahillerinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemlerine devam ediyor.

Kentte 29 kilometrelik kıyı şeridinde görev yapan ekipler, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere belirli noktalarda denize giren vatandaşları, özellikle rip akıntısına karşı uyarıyor.

Görev yapan 85 cankurtaran, geçen hafta sonu serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 34 kişiyi kurtardı.

Vatandaşların can güvenliğini sağlamak için canla başla çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "85 profesyonel cankurtaranımız ile Terme ve Yakakent ilçeleri arasındaki tüm sahilimizde görev yapıyoruz. Alınan önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar da yaşanabiliyor. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan görevlilerin uyarılarına dikkat etmelerini ve denizdeki dubaların dışına çıkmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.