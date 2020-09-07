Son dakika haber... Samsun Üniversitesinden uzaktan eğitim açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Samsun Üniversitesinden uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberleri... Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılı güz döneminde önlisans ve lisans eğitiminin uzaktan, lisansüstü eğitiminin ise alınan tedbirler kapsımında örgün olarak yapılacağı bildirildi.

Son dakika haber... Samsun Üniversitesinden uzaktan eğitim açıklaması, System.String[]

Samsun Üniversitesinde (SAMÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılı güz döneminde önlisans ve lisans eğitiminin uzaktan, lisansüstü eğitiminin ise alınan tedbirler kapsımında örgün olarak yapılacağı bildirildi.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin eğitim öğretim faaliyetleri yanında bilimsel araştırma ve ülke ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla gelişmesini sürdürdüğü belirtildi.

Akademik ve idari personeli ile birlikte, mesleklerini ve hayat yollarını çizmek için Samsun Üniversitesini tercih eden öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra sağlıklarını da korumanın üniversitenin önemli görevi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

"2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı eğitimin nasıl yürütüleceği konusunda başta Yükseköğretim Kurulumuz olmak üzere Kovid-19 salgını ile etkin mücadele eden Sağlık Bakanlığının yetkin kurullarının tavsiye kararları yanında akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve şehrimizin pandemi kurulunun da görüşleri üniversite senatomuzda enine boyuna tartışılmıştır. Kovid-19 salgınının son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artma trendine girmesi salgının oluşturduğu risklerin her alanda devam etmesi, eğitimin örgün yani yüz yüze yapılmasının uygun olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu gerçek karşısında kamu sağlığına katkı sağlamak amacıyla, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde nitelikten asla ödün verilmemesi önceliği ve salgının seyrine göre öğretim metodunda değişiklik yapılabileceği çekincesiyle, önlisans ve lisans eğitimi uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak, lisansüstü eğitim ise örgün olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yürütülecektir. Yabancı Dil Hazırlık sınıfları tamamen uzaktan eğitim ile yapılacaktır. Önlisans ve lisans düzeyindeki dersler uzaktan eğitim ile çevrimiçi senkron olarak verilecektir. Bu eğitimler etkileşimli olarak senkron çevrimiçi oturumlarda gerçekleştirilecektir. Ayrıca dersler kaydedilerek öğrenme yönetim sistemine yüklenecek ve asenkron olarak da öğrencilerimiz tarafından takip edilebilecektir."

Ölçme değerlendirme araçlarının uygulama yöntemleri konusunda da düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Derslerin yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla verilmesi arasında program ve ders çıktılarının sağlanması açısından bir farklılığın olmadığı prensibi gözetilerek ölçme ve değerlendirme araçlarının sınavlar, ödevler uygulama yöntemlerinde de düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre dönem içi sınavlarının çevrimiçi veya dersin içeriğine göre ödev, proje dijital imkanlar kullanılarak, ancak dönem sonu sınavlarının ise yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda bu derslerin sıkıştırılmış bir program dahilinde yarıyıl sonunda veya bahar yarıyılında, bunun da mümkün olmaması durumunda yaz döneminde yapılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sınıf mevcutlarının düşük olması sebebiyle lisansüstü programların ise tamamen yüz yüze yürütülmesine karar verilmiştir. Bu esnada salgına karşı tedbir kuralları azami ve sıkı bir şekilde uygulanacaktır. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sistemimize ve altyapımıza erişimlerini sağlayacak imkanlara akademik yıl başına kadar sahip olacaklarını ümit etmekteyiz. Bu şekilde derslerin daha verimli geçeceği açıktır. Ancak bu imkanları kısıtlı olan öğrencilerimiz için üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları kullanıma açık olacaktır. Aynı şekilde bütün araştırma ve eğitim laboratuvarlarımız da akademik personelimizin kullanımına her zaman olduğu gibi açık olacaktır. Bu mekanların kullanımında salgın şartları dikkate alınarak dezenfektasyon, koruyucu ekipman, sosyal mesafe kuralları daima gözetilecektir. Kovid-19 salgınından korunmak ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden sağlıklı ve verimli bir eğitim öğretim dönemi geçirmek ve millet olarak eski normalimize bir an önce kavuşmak dileğiyle kamuoyuna duyurulur."

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Samsun Üniversitesinden uzaktan eğitim açıklaması - Son Dakika

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