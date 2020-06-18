Son dakika haber! Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı Düzce'ye veda etti

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, Düzcelilere veda etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Samsun Valiliğine atanan Zülkif Dağlı, Düzcelilere veda etti. Düzce Valiliği önünde düzenlenen programda, personel ve Düzcelilerden helallik isteyen Dağlı, daha sonra yeni görev yerine uğurlandı. Sosyal mesafenin korunduğu uğurlama töreninde Vali Dağlı, vedalaşmaya gelen herkese tek tek teşekkür etti. Uğurlama töreninde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle iş insanları yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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