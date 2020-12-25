Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
25.12.2020 21:29
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Bilecik'te kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.
Kısıtlamanın başlamasıyla kentin kalabalık cadde ve yollar boşaldı. Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya genellikle uyulduğu görüldü.
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