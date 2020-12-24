Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor

24.12.2020 18:07
Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri: Samsun ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun ve çevre illerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri, kentin giriş noktalarında maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriyor.

Toplu taşıma sistemi ile yolculuk yapacak vatandaşların da HES koduna bakılarak temaslı ya da riskli durumda olanların yolculuk yapmalarına izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin denetimler devam ediyor.

Sinop Valiliğince, kentte salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Emniyet ve sağlık ekipleri, pazar yerlerinde düzenli olarak maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Pazar yerlerine girişte ateşleri ölçülen vatandaşların kontrollü şekilde geçişi sağlanırken, kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunuluyor.

Ekipler ayrıca gıda satışı yapan iş yerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda takip ediyor.

Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çorum

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Denetim kapsamında ayrıca polis otolarından maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

Kent merkezindeki oluşturulan denetim noktalarında da vatandaşlar, araç içinde maske ve sosyal mesafe kuralları açısından incelendi.

Kastamonu

Kastamonu merkez ve ilçelerde polis, jandarma ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor.

Kent merkezindeki cadde ve sokakların yanı sıra iş yerlerinde, oluşturulan ekiplerce denetim yapılıyor.

Denetimlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Amasya

Amasya'da halk pazarında koronavirüse (Kovid-19) yönelik denetim yapıldı.

Amasya'da salgın riskini yönetme, sosyal izolasyonu temin, maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde denetimler sürdürülüyor.

Denetim yapan polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşları durdurarak HES kodu uygulaması yaptı. HES kodu olmayanlar pazara alınmadı.

Pazar içinde gezerek denetim yapan ekipler, pazar esnafını ve vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyardı.

Toplu Taşıma, HES kodu, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti Milan, Barcelona'nın 72 yıllık rekorunu tarihe gömdü Markete giden zammı görünce şoke oluyor: Süt ürünleri, yumurta ve ayçiçeği yağı fiyatlarında dikkat çeken artış Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu Beşiktaş, Ankara deplasmanında galibiyet arıyor! Siyah beyazlıların 11'i belli oldu         
18:00
Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap         
17:41
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı         
15:25
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı 2021'de kullanıma giriyor! Türk mühendisler tarafından geliştirilen 'eSIM' tanıtıldı         
14:56
Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı Kar bekleyen İstanbul'a yarın için 'sarı kod'lu fırtına uyarısı         
14:47
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak Jüpiter ve Satürn 794 yıl sonra buluştu, tekrarı 2080'de olacak         
14:17
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 18:11:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei