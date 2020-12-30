Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi

30.12.2020 16:53
Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Yılbaşı öncesi şehirler arası yollarda yoğun trafik olduğu gözlendi. Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri, kentin giriş noktalarında maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta yılbaşı öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde yaklaşık 100 emniyet personelinin katılımıyla yapılan denetimde, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.

HES kodu sorgulaması da yapan ekipler vatandaşlara, sık sık toplu şekilde bulunmamaları yönünde megofanla çağrı yaptı.

Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında yılbaşı öncesi geniş katılımlı denetim yapıldı.

Çorum Valiliği koordinesinde kent merkezi ile giriş ve çıkışlarda denetim noktası oluşturan polis ve jandarma ekipleri, araç ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu halka açık yerlerde de ekipler, anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan Çorum Belediyesi de yılbaşı nedeniyle vatandaşların kısıtlama öncesi yoğunluk oluşturacağı bölgeleri dezenfekte ediyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapılıyor.

HES kodu sorgulamasının da yapıldığı denetimlerde polis ve bekçiler, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Tokat

Tokat'ta da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

HES kodu, Yılbaşı, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Canice öldürülen Aylin Sözer'in öğrencilerinden "Erkek Şiddetine Hayır" eylemi Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem         
16:48
DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz DSÖ'den bir korkutan açıklama daha: Aşının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemeyeceğini bilmiyoruz         
16:21
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı         
15:41
Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?         
15:30
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı         
15:10
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı Wanda Nara, yıllar önce eşini takım arkadaşıyla aldatmıştı! Olayın detayları ortaya çıktı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:37:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei