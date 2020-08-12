Son dakika haber! Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programının ilk dönem kazananları belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programının ilk dönem kazananları belli oldu

Son dakika teknoloji haberi... Samsung Electronics'in küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Samsung İnovasyon Kampüsü" eğitim programında başarılı projeler belli oldu.

Son dakika haber! Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programının ilk dönem kazananları belli oldu, System.String[]

Samsung Electronics'in küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirdiği "Samsung İnovasyon Kampüsü" eğitim programında başarılı projeler belli oldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, uzmanlardan oluşan jüri, Samsung'un global olarak belirlediği seçim kriterlerine uygun olarak en yaratıcı, IoT (nesnelerin interneti) teknolojilerini en iyi kullanan ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na en iyi hizmet eden projeleri seçti. Jüri oylaması sonucunda ilk 3'e giren projelerin sahiplerine, Samsung.com7da yapacakları alışverişlerde geçerli olmak üzere birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 2 bin 500 TL hediye çeki verildi.

Batuhan Abay'ın hava kirliliğini ölçümlemek için geliştirdiği "Climate Sensitive Smart System" projesi birinci, Emre Mollahüseyinoğlu ve Fatih Arslantürk'ün atık yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen "Smart Waste Management" projesi ikinci, Doğukan Ateş'in görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları tek bir uygulamada çözen "Invisible Helper" projesi ise üçüncü oldu. Projelerin özellikle şöyle:

"Climate Sensitive Smart System: Kompakt tasarıma sahip, mobil bir şekilde çalışabilen hava kalitesi ölçüm cihazı ve veri görselleştirmesi için kullanılan bir kontrol paneli bulunuyor. Bu proje ile belediyeler ve STK'larla yapılacak iş birlikleri sayesinde belirlenecek rotalarda tahsis edilecek araçlara hava ölçüm cihazı monte edilerek istenilen her bölgede düşük bir maliyetle hava kalitesi ölçümlenebilecek. Böylelikle sadece büyük istasyonlara sahip bölgelerde hava kalitesi ölçümlenmesinin önüne geçilerek insan sağlığı ve iklim değişikliği üzerine yapılacak araştırmalarda fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Smart Waste Management: Atık yönetimini geliştirmek ve akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçirmek adına hazırlandı. Bu proje sayesinde çöp kutularındaki doluluk oranının çöp kutuların yanına gitmeden öğrenilebilmesini sağlayacak bir ağ kurulması hedeflendi. Böylece bir çöp kamyonu çöp toplamak için yola çıktığı zaman sadece dolu olanların yanına giderek seyir güzergahı optimize edilecek. Bu şekilde iş gücünü daha aktif kullanmak, trafiği azaltmak ve karbondioksit emisyonunu azaltmak mümkün olacak.

Invisible Helper: Bu proje ile görme yetisinde problem olan kişilerin günlük hayatta yaşadıkları farklı problemlere basit şekilde tek bir cihazla çözüm üretmek amaçlandı. Bir baston şeklindeki cihaz ile kullanıcılara renk, cisim gibi bilgiler veriliyor. Aynı zamanda cihaz telefona da bağlanıyor ve kaybolması durumunda sesli alarm ile cihazın yeri saptanabiliyor."

25 öğrenciye IoT eğitimi verildi

Başvuruları şubat ayında alınan ve 4 bini aşkın başvuru içinden seçilen öğrencilere nesnelerin interneti odağında yaklaşık 3 ay süren eğitimler verildi. 240 saatlik eğitimlerin 80 saati nesnelerin interneti proje hazırlama süreçlerinden oluşurken, projelerin Sürdürebilir Kalkınma Amaçları'na çözüm getirmesi şartı konuldu. Projelerin hazırlanması için gerekli teknik kitler, sensörler ve nesnelerin interneti ekipmanları Samsung tarafından öğrencilere temin edildi. İTÜ'nün uzmanları tarafından Samsung'un global müfredatı çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda toplam 25 öğrenciye sertifika verildi.

Önde elen isimlerden ve uzmanlardan eğitimler

Koronavirüs nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleşen eğitimler kapsamında Türkiye Bilişim Vakfı Kurucusu Faruk Eczacıbaşı gençlerle bir araya gelerek "Geleceğin Teknolojileri ve Kırılım Çağı" konulu bir ders verdi.

Ayrıca, UNDP de proje başlangıcında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda gençlere eğitimler verdi. Bunun yanı sıra UNDP'nin 15 kişilik uzman kadrosu projelere destek sunmak amacıyla Türkiye'de ilk kez gençlere mentorluk yaptı. Teknik eğitimlerin yanı sıra gençlere Samsung'un kıdemli insan kaynakları uzmanları tarafından işe alım, CV hazırlama, mülakat teknikleri ve benzeri bilgilerin olduğu eğitimler de verildi.

Gelecek yıllarda da devam edecek uzun soluklu eğitim programının bir sonraki dönemi ise Eylül 2020'de başlayacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:41

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika haber! Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programının ilk dönem kazananları belli oldu - Son Dakika
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