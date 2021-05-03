Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı - Son Dakika

Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı

03.05.2021 12:21
Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Samsung Türkiye ile Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler için önemli bir yol gösterici olacak.

Samsung Türkiye ile Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler için önemli bir yol gösterici olacak.

Samsung açıklamasına göre, TOÇEV ile hazırlanan çocukların internete kontrollü erişimi konusunda birçok faydalı içeriğin yer aldığı "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, ebeveynlere çocuklarını internetin tehlikelerine karşı korumak için önemli ipuçları veriyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma, çocukların internette karşısına çıkabilecek içerikler konusunda ebeveynleri bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası, kontrol etmedikleri içeriklerin çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünürken, video izlemek ebeveynler tarafından çocuklara verilen bir ödül olarak görülüyor.

Ebeveynlerin neredeyse yarısı çocukları oyun oynarken ya da bir şey izlerken çıkan reklamları kontrol etmediğini söylüyor. Hatta katılımcıların üçte biri çıkan reklamların çocuklarının gelişiminde faydalı olabileceğini dahi düşünüyor.

Bu kapsamda Samsung Türkiye'nin, TOÇEV birlikteliğiyle hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" web sitesi ile bu dönemde çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar için faydalı bir rehber sunuyor.

Samsung Türkiye'nin "İnterneti Tadında Kullan" kampanyası şemsiyesi altında oluşturduğu portal, özellikle küçük çocukları olan ebeveynlerin internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanıyor.

Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor

Verilen bilgiye göre, Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda ebeveynler çocukların internete kontrollü erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor.

Hem yazılı hem de video içeriklerin yer aldığı platformda, internette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanırken, platformda yer alan "Çocuğunuza güvenli interneti nasıl anlatırsınız?" bölümünde çocukların yaş gruplarına göre nelere dikkat edilmesi ve nasıl önlemler alınması gerektiği yer alıyor.

Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor.

Yine platform üzerinde sunulan anket ile ebeveynler kendi internet kullanımlarını da değerlendirebilirken, bunların yanı sıra ebeveynlerin birçok detaya hakim olabilmeleri için konu hakkındaki terim ve kavramları açıklayan bir dijital bilgelik sözlüğü de yer alıyor.

Türkiye, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı - Son Dakika Ekonomi


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