Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti

01.03.2022 17:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybettiSAMSUN Samsunport Limanı sahasında iş makinesinin ezdiği konteyner saha puantörü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ölen gencin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti

SAMSUN Samsunport Limanı sahasında iş makinesinin ezdiği konteyner saha puantörü olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ölen gencin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iş makinesinin operatörü ise mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Samsunport Limanı sahasında saat 23.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör Şevket Gürel idaresindeki konteyner saha istif makinesi çalışma sırasında konteyner saha puantörü Soner Şimşek'in üzerinden geçti. Soner Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.

İş makinesinin bir cismin üzerinden geçtiğini fark eden liman çalışanları çevreyi kontrol etti. Çalışanlar, iş makinesinin geçtiği yerde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde Soner Şimşek'in olay yerinde can verdiği tespit edildi. Soner Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili operatör Şevket Gürel, polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen operatör Şevket Gürel çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Puantör evlilik hazırlığı yapıyordu

Hayatını kaybeden Soner Şimşek'in evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Şimşek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Liman Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek burada dua yapılıp helallik alındı. Yakınlarının ve arkadaşlarının gözyaşı döktüğü Soner Şimşek, Yeni Cedit Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti
Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti
Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti

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İlkadım, Evlilik, Samsun, Liman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Samsunport Limanı'nda iş makinesinin ezdiği puantör feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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