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Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi

25.06.2021 20:34

Son dakika haberler: - Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi Kongrede zaman zaman sinirler gerildi Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul'unda seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Yüksel Yıldırım, yeniden başkan seçildi.

- Samsun spor Yüksel Yıldırım güven tazeledi

Kongrede zaman zaman sinirler gerildi

SAMSUN - Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul'unda seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan Yüksel Yıldırım, yeniden başkan seçildi.

Samsunspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda açılış konuşmalarının ardından derneğin faaliyet ve denetim raporları okundu. Raporlar, üyelerin oyları ile kabul edildi. Oylamanın ardından Samsunspor Divan Kurulu Raporu üyelere okundu.

Başkan Demir : "Samsunspor bir kısım insanların düşüncelerine alet edilemez"

Karacan'ın ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Divan Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunu eleştirdi. 2022 yılı baharında Samsunspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığını belirten Başkan Demir, "Biz de Büyükşehir Belediye yönetimi olarak 20 yıldır siyasette ben Samsun'a hizmet ediyorum. Samsunspor ile ilgili yapabilecek olduğumuz neyse geçmişte yapılmıştır, geçen sene de yaptık bundan sonra da yapma noktasındayız. Ama lakin bir Büyükşehir Belediyesi'nin yapabilecek olduğunun fazlası istendiğinde orada yokuz. Bunu biz sayın başkanla, dernek başkanımızla yönetimle her zaman konuşuyoruz. Arkadaşlar bu gibi spor organizasyonlarının bir kısım şehirlerde bakın özellikle yerel ve genel siyasete alet edilmemesine özellikle dernek yöneticilerinin, kulüp yöneticilerinin azami dikkat etmesi gerekiyor. Burası çok önemli. İşin gereğini yapma noktasında geleceğe yürüme noktasındayız. Samsun bu konuda Elhamdülillah hiçbir eksiği yok. Bundan sonra da olmaz. Olmayacaktır da" dedi.

"Divan kurulunun hazırladığı bu faaliyet raporunu kabul etmiyoruz"

Divan Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu içerisinde kendisine ve Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Demir şunları söyledi:

"Samsunspor Süper Lig'e kimin zamanında çıktı? Erkut Tutu yönetimindeki insanlar burada, niye ifade etmiyorsunuz. Niye konuşmuyorsunuz. Divan Kurulu'nun hazırladığı bu faaliyet raporunu kabul etmiyoruz. Bu şekilde hareket etmekle Samsunspor'a hizmet etmiyorsunuz. Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı'na durumu anlattık. Samsunspor asla bir kısım insanların duygu ve düşüncelerine alet edilemez. Samsunspor'un 20 Ocak 1989 yılında hayatını kaybeden futbol şehitleri için anıt kaç yıldır yapılmıyordu. Biz bunu Millet Bahçesi içerisine yaptık. Bir teşekkür beklemiyoruz, bunu desinler diye yapmadık. Sorumluluğumuz onu gerektirdiği için yaptık. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısınız."

Kulübün eski başkanı İsmail Uyanık genel kurulda söz alarak, mevcut başkan Yüksel Yıldırım'a yapılan iyi işler için teşekkür edip, bazı eleştirilerde bulundu. Basketbol Kulübü, dernek işleyişi hakkında konuşan Uyanık, Yüksel Yıldırım'a mali konularda sorular sorup, herkesin izleyeceği bir ortamda karşılıklı konuşmaya davet etti. Uyanık, dernek borçlarının A. Ş. tarafından ödenip, ödenmediğini de sordu.

"Ben bu şehir için hizmet yapmaya geldim"

Bazı üyelerin konuşmasının ardından söz alan Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Yıldırım, "Siz istifa ettiğinizde 500 bin TL basketbol takımının borcu vardı. Oyunculara borçlar vardı. Daha sonra karar verdik ve basketbolu da yönettik. Ben bu şehir için hizmet yapmaya geldim. Samsun'da sadece futbol değil, dernekte 6 farklı branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu dallarda başarı sağlamamız biraz zaman alacak. Herkes beni zengin görüyor. Ben A.Ş. için bir kuruş para istemiyorum. Derneğe sahip çıkılması gerektiğini söylüyorum. Kimse para vermiyor, Yüksel Yıldırım cebinden veriyor. Ver ver nereye kadar. Bu işler böyle gitmez. Onun için sizden ricam kulübe, derneğe sahip çıkın. Yarın bugün ben burada olmayabilirim. Çok kötü bir Kovid-19 süreci geçirdim. Ölümden döndüm. Bu derneğin sahipsiz kalmaması gerekiyor. Benim gibi bir zengin gelmeyebilir ama bir cesur yürek gelir siz de bunu desteklemek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"İsmail Uyanık, senin başkanlığın döneminde çalışıp, sana hizmet ettim"

Başkan Yıldırım Samsunspor'daki şirketleşmede İsmail Uyanık'ın büyük payı olduğunu aktararak, "Bütün Samsun teşekkürü size etti. Bunun yüzde kaç olduğu beni ilgilendirmiyor. Bunu aramızda sonra konuştuk. Burada konuyu açma sebebin birilerine mesaj vermek istiyorsan bu soruyu bana değil, senin şirketleşmesini isteyen arkadaşlara sorman lazım. Niye 100'de yüzü onayladınız. Neden yüzde 99 değil? Sadi Subaşı bana 'biz yüzde 90'ı istiyorduk' ama İsmail başkan tutturdu biz de bir şey diyemedik. Kulüp kapanmak üzereydi' dedi. Şimdi bunun karşılığı ben değilim. İsmail Uyanık, senin başkanlığın döneminde çalışıp, sana hizmet ettim. Geldiğimde yönetim hakkında kötü sözler söyleniyordu. Ben de bankadan 250 bin dolar borç aldım. O sene küme düşmek üzereydik, 7. bitirip İnter Toto kupasına gittik. İsmail Başkan 7. bitirince, 'Bu kadar sene başkanlık yaptım, beni destekle ben bir kere şampiyonluğa oynamak istiyorum' dedi. Ben de destekledim. Veysel Bilen'i arayarak, 250 bin dolarlık krediyi 500 bin dolar yapmasını rica ettim. O da yaptı. Bu paralar benim adıma çekildi. 18 yönetim kurulu üyesi de bana kefil oldu. 1997'de İstanbul'a taşındım. Banka limitini 500 bin dolar biliyorum. Bütün evraklar TMSF'dedir. Çekilen paralarda 1 tane imzam yok. Paraları siz harcadınız. Sonra banka aradı limitin 2 milyon dolara çıktığını söyledi. Benim bundan haberim yok. Bu borç daha sonra 6,5 milyon dolara çıktı. Bankayla pazarlık yaptık ve Samsunspor'un borcunu Veysel Bilen'in desteği ile borcun 3,5 milyon dolarını silip, 3 milyon dolara indirdik. Geri kalan 3 milyon da 2,5 milyon dolara Cenk İşler'i Adanaspor'a sattık. 2 milyon bankaya verildi 500 kulüpte kaldı. Geri kalan da Cine5 temliği verdi. Bütün borçlar kapandı" açıklamasını yaptı.

"Borçların hiçbirini ödemedin bana hesap soruyorsun"

Başkan Yıldırım açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Ben ve 18 arkadaş hacizden kurtulduk. Sen para almışsan parayı ödenek için alıyorsan ödememek için değil. Burada borçlara girersek bu işin içinden çıkamayız. Ben bu dernekte başkanlık yapmak istemedim. Sevdalısı da değilim. O kadar çok işim var bu kadar işin içinde İsmail Uyanık ile yola çıktım. Derneği değil futbolu kurtarmak için yola çıktık. Maalesef yürümedi ve yollarımızı ayırdık. Kendisi de dernekten istifa edip, şartlarını koydu. Keşke bitirseydin bütün şartları. Keşke Samsunspor alacaklarını toplasaydın, borçlarını kapatsaydın. Sen kapatsaydın. Çünkü şirketleştiren sensin. Bu borçları ödeme altına giren sensin. Hiçbirini ödemedin şimdi bana hesap soruyorsun. 1,5 sene ortaklık yaptık. Kaç para ödedin? 1 TL para ödemeden gittin. Burada ayıp oluyor. Ben bu Samsun'a vücudumu koydum. Beni paracı yaptın. Artık para konuşmak istemiyorum. Beni paracı yapan birisi borcuna da sahip olur."

Bu açıklamanın ardından ayağa kalkarak kürsüye doğru yürüyen İsmail Uyanık, "İstediğini konuş. Zaten her yerde konuşuyorsun" serzenişinde bulundu. Bu karşılıklı konuşmaların ardından bazı üyeler divan başkanlığına tepki göstererek olaylara müdahalede bulunmadığı konusunda seslerini yükseltiler. Divan kurulu üyeleri ile bazı kulüp üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Yeni yönetim

Konuşmaların ardından tek adaylı liste işaret usulü oylandı. Yüksel Yıldırım, tekrar Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı oldu. Samsunspor Yönetim Kurulu Asil Listesinde Yüksel Yıldırım'ın yanı sıra, Savaş Boyar, Fuat Katırcı, Onur Bıyıklı, Vennaz Akyol Haznedar, Kaya Aşçı, Zafer Erdoğan, Melis Kalkavan Erdoğan, Arzu Uslu, Ali Asal, Murat Alanyurt, Ender Gür ve Rıfat Yılmaz yer aldı.

Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Yıldırım, Samsunspor'un başarısı için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Genel kurula ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Ondokuz Mayıs ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, MHP Samsun İl Başkanı, Abdullah Karapıçak, diğer protokol üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi
Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi

Yüksel Yıldırım, İsmail Uyanık, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Samsunspor Yüksel Yıldırım güven tazeledi - Son Dakika Spor


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