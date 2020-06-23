Son dakika haber... Samsunspor kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber... Samsunspor kahvaltıda bir araya geldi

Son dakika habere göre beyazlıların yıldız oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz'un sakatlığı nedeniyle takımdan 3-4 hafta ayrı kalacağı belirtildi.

beyazlıların yıldız oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz'un sakatlığı nedeniyle takımdan 3-4 hafta ayrı kalacağı belirtildi.

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Ligde en yakın rakibi Manisa FK'nın 10 puan önünde lider olan Samsunspor, pandemi sonrası devam etmesi düşünülen ligler için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bu sabah takım halinde kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, teknik heyet ve futbolcular katıldı.


Öte yandan Samsunspor'dan sakatlanan İlyas Kubilay Yavuz'un sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"19 Haziran tarihindeki antrenmanda sakatlanan oyuncumuz İlyas Kubilay Yavuz'un yapılan kontrollerinde diz ön çapraz bağında ödem tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır. Tedavi ortalama 3-4 hafta sürecektir."


İlyas Kubilay Yavuz bu sezon Samsunspor formasıyla toplam 25 maça çıkıp, 7 gol kaydetmişti. - SAMSUN

Kubilay Yavuz, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Samsunspor kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika Spor
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