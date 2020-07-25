Son dakika haber! Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız - Son Dakika

Son dakika haber! Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız

Son dakika haberleri... Yılport Samsunspor'un 31 yaşındaki oyuncusu Burak Çalık, TFF 1'inci Lig'de zorlu rakiplere rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

Son dakika haber! Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız, System.String[]

Yılport Samsunspor'un 31 yaşındaki oyuncusu Burak Çalık, TFF 1'inci Lig'de zorlu rakiplere rağmen şampiyon olacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Burak Çalık, TFF 1'inci Lig'de çok farklı takımlarla ciddi mücadele içinde olacaklarını belirtti. Deneyimli futbolcu, "Ciddi şampiyonluk adaylarının olduğu bir sezon geçireceğiz. Tabii onlardan biri de biziz. Bu ligde nasıl şampiyon olunur, neler yapılması gerekiyor; yeni katılacak arkadaşlarımızla ve hocamızla beraber ona göre hazırlanacağız. Şehirde doğal olarak büyük bir beklenti var. İnşallah o beklentileri de karşılayacağız. Çok zorlu maçlar olacak ama inşallah ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" dedi.

Kampı da değerlendiren Çalık, "Kamp ortamı her zaman zorludur. Çünkü bir sezon boyu sizi götürecek yükleme burada başlar. Kamp hazırlıklarına 20 Temmuz tarihinde başladık. Artık antrenman yoğunluğu da gitgide artıyor. Güzel bir yerde kamp yapıyoruz ama bu, yorgunluğu hafifletmiyor. Daha çok çalışacağız. Yoğunluğumuz ve yorgunluğumuz daha da fazlalaşacak ama ortada bir hedef varsa oraya ulaşmak için burada çok acı çekmeliyiz. Çünkü sezon sonunda çektiğimiz acının tarifi yok. Birkaç defa onun acısını yaşadım. O yüzden burada çekebildiğimiz kadar acı çekelim, yorulabildiğimiz kadar yorulalım ki bütün şehirle hep beraber sevinebilelim" diye konuştu.Rakiplerle aralarındaki fiziksel farkı kapatmak için kampa erken başladıklarını ifade eden Burak Çalık, "Rakiplerimiz şu anda maçlarına devam ediyor. Play-Off'lara kalamayanlar 5 gün önce liglerini bitirdi. O yüzden biz erken başladık. En azından bu adaptasyon sürecini geçip aradaki farkı kapatmak için hocamız bunun planlamasını yaptı. Bu bizi kısmen etkileyecek ama bunu hızlı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bu adaptasyon süreçlerini hızlı bir şekilde geçmemiz lazım" şeklinde konuştu.Taraftarın desteğini her zaman hissettiklerini vurgulayan Burak Çalık, "Bu camia en son Süper Lig'de olduğu zaman ben de buradaydım. 10 yıl sonra yollarımız kesişti. Bu camianın gerçekten buralarda işi yok. Kulüp yapısıyla, teknik direktörüyle, taraftarıyla bir bütün olarak baktığımızda Samsunspor'un Süper Lig'de olması gerekiyor. Buraya gelenler ve bizler bunu gerçekleştirmek için buradayız. Pandemi süreci nedeniyle taraftarımızla buluşamıyoruz, şampiyonluk kutlamasını yapamıyoruz. Taraftarımız tribünde yerini alamasa bile bir şekilde varlığını hissettirmeye devam ediyor. Bunu bir sezon boyunca istiyoruz. Taraftarımızı her zaman arkamızda görmeliyiz. Şu ana kadar nasıl bizi desteklediyseler bundan sonra da aynı desteği göreceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Çalık, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe, Mahmut'u ve İrfan'ı istedi ama göndermedik Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Avrupa yarışında Beşiktaş avantajı yakaladı! Canlı anlatım Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı 3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı 3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı Galatasaray Falcao'yu takımdan gönderirse, Mario Mandzukic'e teklif yapacak
ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi ABD'li şarkıcı Della Miles'tan Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek geldi         
16:52
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım         
16:47
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor         
16:46
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor         
16:38
100 yıllık 100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı         
16:27
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı 69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı         
16:18
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı         
15:51
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz         
15:42
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi         
15:12
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi         
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı         
14:54
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır         
14:25
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum         
14:02
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı         
13:53
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada         
12:36
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı         
12:30
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında         
12:16
Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti         
11:27
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti         
11:02
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi         
10:44
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi         
10:41
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu         
10:38
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor         
10:13
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor 1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor         
09:41
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı         
09:40
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti         
09:35
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu         
09:34
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı         
09:10
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı         
08:29
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz? Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?         
08:07
Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı Tartıştığı kardeşini öldüren ağabey, saklandığı ormanda yakalandı         
04:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2020 22:32:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Samsunsporlu Burak: Şampiyon olacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei