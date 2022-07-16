Son dakika haberleri: San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği - Son Dakika
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Son dakika haberleri: San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği

16.07.2022 10:57

Bir son dakika haberine göre - San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği ABD'deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda yapılan bomba ihbarı üzerine dış hatlar terminali boşaltıldı.

- San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği

SAN FRANCISCO - ABD'deki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda yapılan bomba ihbarı üzerine dış hatlar terminali boşaltıldı.

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. Dün gece saatlerinde yaşanan olayın ardından dış hatlar terminali boşaltıldı. San Francisco Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 20.15 civarında yapılan ihbarın ardından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde şüpheli bir paket bulunduğu aktarıldı. Paketin içerisinde muhtemel yanıcı maddeler olduğunu söyleyen polis, olayla ilgili 1 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: San Francisco Havalimanı'nda bomba paniği - Son Dakika
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