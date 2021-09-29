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'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı - Son Dakika

'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı

29.09.2021 15:28

- 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı Seyhan Soylu: "Sanal aşk oyunu kurup, oluşturdukları kahramana aşık ediyorlar" Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından...

- 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı

Seyhan Soylu: "Sanal aşk oyunu kurup, oluşturdukları kahramana aşık ediyorlar"

İSTANBUL - Sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak 'sapık' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Duruşmaya katılmayan Seyhan Soylu yaptığı açıklamada, asıl kendisinin şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ben buradan tüm genç kızlara sesleniyorum. Çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman oluşturuyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar" dedi.

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sosyal medyadan tanıştığı ve duygusal ilişki kurduğu A.E.isimli kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabından paylaşarak 'sapık' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Seyhan Soylu katılmazken, müşteki A.E. ve avukatı salonda hazır bulundu.

"Adıma sahte hesap açıldı"

Duruşmada söz alan müşteki A.E., "Sanık Seyhan Soylu 6 ay önce gelip benden özür diledi ancak paylaşımlarına devam etti. Ben sanığı bizzat tanımıyorum. Benim tanımadığım bir şahıs adımı ve resmimi kullanarak sahte bir hesap açarak sanıkla iletişime geçmiş. Sanık bu şahısla iletişimine nazaran bu paylaşımları yapmıştır. Sanıkla bir ilişkim yoktur. Gönül ilişkim söz konusu olamaz. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Sanık uzaklaştırma kararını ihlal etti"

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık Seyhan Soylu hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Müştekinin evine giderek aynı zamanda suç işlemiştir. Sanık bu şekilde paylaşımlar yapınca biz menajerine haber verdik. Ancak sanık paylaşımlarına devam etti. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı almıştık. Bunu ihlal ederek müvekkilimle görüşmeye gelmiştir" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Seyhan Soylu hakkında ek savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

"'Sanal aşk oyunu' kuruyorlar"

Duruşmaya katılmayan Seyhan Soylu, basın açıklaması yaptı. Soylu, "Aslında ben burada sanık değil şikayetçiyim. Bu şahısla yaklaşık olarak 1 yıl flörtümüz oldu, hiç tanımadan bu şahısla. Bu şahıs hayatıma girdikten sonra bana maddi ve manevi bir sürü kayıp yaşattırdı. Şahsı hiç görmemiştim, bir gün davet ettiğinde Fenerbahçe'de köpeklerini gezdiriyordu. Konuştuk, 'neden böyle bir oyun içerisindesin, niye insanlara zarar veriyorsun' dedim . Ben buradan tüm genç kızlara, hanımlara sesleniyorum. Çok dikkat etsinler çünkü bir oyun kuruyorlar: Sanal aşk oyunu. Bir hesap açıyorlar, o hesapta bir kahraman oluşturuyorlar, o kahramanı size aşık ediyorlar. Belki de ekonomik olarak çok güçlü ailelerin şımarık çocuklarının, televizyon ekranına bunu yansıtarak kendi aralarında bir nevi Playstation gibi bir oyun haline getirmelerinden dolayı insanlar mağdur ediliyor. İnsanların kalpleriyle oynuyorlar, insanlara zarar veriyorlar, yüreğini acıtıyorlar" dedi.

"Sanal alemde tanıdığınız insanlara güvenmeyin"

Bu süreçte kendisinden 20 bin dolar istediklerini anlatan Seyhan Soylu, "Ben götürdüm verdim, kendi korumalarım uzaktan kamerayla çekiyorlardı. Saatlerce 4-5 saat boyunca almadılar. Anladık ki para değil bunların amacı. 2 milyon deseydi 2 milyon verecektim. Yani böyle bir döngünün içerisinde insan maddi ve manevi kayıplar yaşıyor. Ben buradan tekrar seslenmek istiyorum genç ve tecrübesiz kızlarımıza. Sakın böyle bir gaflete düşmeyin, sanal alemde tanıdığınız insanlara güvenmeyin. Zaten reel hayattaki insanlara güven olmazken hiç tanımadığınız insanlara kalbinizi vermemenizi, yüreğinizi acıtmamanızı, temenni ediyorum. Bizim başımıza geldi, sizin başınıza gelmemesini temenni ediyorum" diye konuştu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seyhan Soylu ile A.E.'nin sosyal medyadan tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri, müştekinin görüşmek istemediği anlatıldı. Seyhan Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabının hikayesinde paylaşarak, müştekiye 'sapık' şeklinde hakarette bulunduğunun belirtildi.

İddianamede, Seyhan Soylu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı
'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Sanal aşk oyunu' davasında 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı - Son Dakika
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