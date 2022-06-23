"Sanal deneme kabini" 7 üniversiteli genç kıza girişimcilik yarışmasında ödül kazandırdı (1)

OSTİM Teknik Üniversitesi'nin 7 öğrencisi, internet üzerinden kıyafet alışverişlerinde sık karşılaşılan yanlış renk ve beden seçimini önlemek amacıyla geliştirdikleri "Meta Moda" projesiyle üniversitenin girişimcilik yarışmasında birincilik ödülü kazandı.

OSTİM Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melisa Nursu Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden alışverişlerde farklı kıyafetlerin bir arada değerlendirilemediğini ve yanlış beden seçiminin çok sayıda iade kargoya yol açtığını belirtti.

Bunu önlemek amacıyla alışveriş yapanların avatarlarının kullanıldığı "sanal deneme kabineleri" oluşturduklarını anlatan Karatepe, "Artık insanlar mağazaya gidip deneme yapmak istemiyorlar. Online olarak kendileri için en uygun bedeni arıyorlar. En uygun kombini arıyorlar. Biz bunu kolaylaştırmayı amaçladık aslında." dedi.

Karatepe, programda kullanılan üç boyutlu avatarların tasarımcı ekip tarafından oluşturulduğunu anlatarak, "Siz beden ölçülerinizi girdiğinizde sanal olarak kendinizi bir model üstünde görebiliyorsunuz ve bunun üzerinde kıyafetleri deneyimleyebiliyorsunuz. En önemli noktalardan biri kullanıcıların beden ölçülerini kimseyle paylaşmak zorunda kalmadan özel sanal deneme kabinlerini oluşturabilmesi." ifadelerini kullandı.

-"Öncü olmak istiyoruz"

Dünyada benzer çalışmaların yapıldığını ancak halihazırda kullanılan veya öne çıkan bir program bulunmadığını belirten Karatepe, şöyle konuştu:

"Şu anda rakip gördüğümüz herhangi bir firma, şirket veya herhangi bir girişim yok. Öncü olmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin öncü firmalarından olmak istiyoruz. Metaverse artık global ölçekte bir oluşum. Bu yüzden herhangi bir Türk markasını metaverse evrenine entegre ettiğimizde onların global olarak dünyaca tanınmasını sağlayıp satışlarında ve tanınırlıklarında artış sağlamak istiyoruz."

Karatepe, projelerinin prototip aşamasında bulunduğunu ve üniversitede düzenlenen girişimcilik yarışmasında birincilik kazandığını aktararak, "Okulumuz bize çok büyük bir imkan sağlayarak OSTİM Teknopark'ta bir yıllık kuluçka ödülü verdi. Yani bir yıl içinde orada bir şirket olup girişimci olarak çalışabileceğiz. Bize çok büyük destek sağladılar ve aynı zamanda girişimcilik dersimizle beraber bizi bunun için teşvik etmeleri çok önemli." sözlerini kullandı.

"Farklı markalardan farklı ürünleri bir araya getirdik"

Projede yer alan Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Nazlı Büyükyıldız, uygulamanın, konum bilgileri ve başka verileri değerlendirerek kullanıcısına çeşitli öneriler sunabilecek şekilde geliştirilebileceğini kaydetti.

Girişimcilik yarışmasında birinci olmaları dolasıyla üniversite tarafından Silikon Vadisi gezisiyle ödüllendirildiklerini belirten Büyükyıldız, şunları kaydetti:

"Heyecanlıyız bu konuda. Çünkü Silikon Vadisi'nde büyük yatırımcılar ve firmalar var. Ayrıca oradaki tüm yatırımcılar ve firmalar evrensel olduğundan bize de çok büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Hem oradaki çevreyi görüp işlerin nasıl gittiğini izleyebileceğiz hem de oradaki yatırımcılarla, insanlarla konuşup iş fikrimizi nasıl geliştirebileceğimizi öğrenebileceğiz."

"Projeler kuluçka merkezimizde şirketleşme sürecine giriyor"

OSTİM Teknik Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı Begüm Şahin ise her yıl düzenledikleri "Pitching Day" etkinliğinde, 1'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin, iş fikirlerini yatırımcılara anlatma ve onları ikna etme fırsatı yakaladığını söyledi.

Etkinliğin, öğrencileri yaratıcı düşünme ve proje geliştirmeye teşvik ettiğini anlatan Şahin, "Bu yıl da yaptığımız etkinliğin sonunda yine çok güzel bir iş fikri ortaya çıktı ve etkinlikte birinci gelen öğrencilerimize hem Teknoparkımızda 1 yıl ücretsiz kuluçka merkezinden faydalanma hem de Silikon Vadisi'nde bir gezi ödülü verdik. Oradaki ekosistemi görmeleri ve start-up'ları tanımaları için bir fırsat yarattık." dedi.

Şahin, üniversitedeki kuluçka merkezinde, öğrencilerin ilk iş fikrini geliştirebildiğini, pazarlama, yasal boyut ve şirketleşme sürecindeki eksikleri giderip belli bir hedefe ve pazar büyüklüğüne ulaşıldıktan sonra da şirketleşebildiklerini kaydetti.