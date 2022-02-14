Son dakika haber: 'Sanal Vampirler 72 Operasyonu'nda 9 tutuklama - Son Dakika

Batman merkezli 11 ilde sanal dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Sanal Vampirler 72" adlı operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada insanların sosyal medya hesaplarını 'phishing (oltalama)' ve 'sosyal mühendislik' yöntemleriyle ele geçirerek, başkalarına ait banka/kredi kartı, kimlik ve mobil bankacılık şifre verilerini temin eden ve bahis siteleri, çevrimiçi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden vatandaşları mağdur eden, internet üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüten şahısların yakalanmasına yönelik 8 Şubat tarihinde Batman merkezli 11 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Batman'da yürütülen "Sanal Vampirler 72 Operasyonu"nda 39, İstanbul, Edirne, İzmir, Van, Isparta, Muğla, Mersin ve Sakarya illerinde ise 8 şüpheli olmak üzere toplam 47 şüpheli yakalanırken, 148 dijital materyale ve 55 suç unsuruna el konuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 2 aylık çalışma sonucu başlatılan tahkikatta, 76 vatandaşın sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve çeşitli meblağlarda dolandırıldığına ilişkin muhtemel faillerin tespitinin yapıldığı ve 70 internet dolandırıcılığı olayının aydınlatılmasına dair bulguların elde edildiği kaydedildi. Operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 7'si Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınarak serbest bırakılırken, 32'si Batman'da ve 8'i il dışında olmak üzere 40 şüpheli ise işlemlerinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli makamlara sevki yapılan 40 şüpheliden 18'i savcılıktan ifadesi alınarak serbest bırakılırken, 13'ü mahkeme sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şahsın ise tutuklandığı kaydedildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünce şüpheli şahısların ve mağdur olan vatandaşların tespitine yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - BATMAN