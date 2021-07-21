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Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

21.07.2021 08:08

Son dakika habere göre İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOGLU / İSTANBUL DHASanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

İdris TİFTİKCİ-Soner HASIRCIOGLU/ İSTANBUL DHA

Sanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.

Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Selçuk, Alişan, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SANATÇI ALİŞAN'IN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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