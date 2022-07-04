Son dakika haber | Sanatçı Barış Akarsu, Ölümünün 15'inci Yıl Dönümünde Anılıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Sanatçı Barış Akarsu, Ölümünün 15'inci Yıl Dönümünde Anılıyor

04.07.2022 14:07

Son dakika haberler: Sanatçı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitireli 15 yıl oldu. Anadolu rock ve türlerinde eserler veren Akarsu, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

KAMERA: FATİH NAZIM EFE

Sanatçı Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitireli 15 yıl oldu. Anadolu rock ve türlerinde eserler veren Akarsu, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Anadolu rock müziğinin önemli isimlerinden Barış Akarsu, ölümünün 15'inci yıl dönümünde anılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından Akarsu'yu, "Gencecik yaşında dünyaya veda eden Barış Akarsu'dan geriye gönüllerimize dokunan sesi, sıcacık gülümsemesi kaldı. Hep hatıralarımızda yaşayacaksın" sözleriyle andı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bartın'ın güzel yürekli, güzel sesli genci Barış Akarsu'nun aramızdan ayrılışının yıl dönümü… Anadolu Rock'ının yıldızı, mekanın cennet olsun, iyi ki seni tanımışız. O hep 28 yaşında" dedi.

Memleketi Amasra'nın belediye başkanı CHP'li Recai Çakır ise, "Amasramızın hırçın dalgası Barış Akarsu'nun aramızdan ayrılışının 15. yılı ama sevenleri için O hep 28 yaşında. Sesi ve kişiliğiyle gönüllerde taht kuran, Anadolu Rock'ın sürmeli çocuğu sevgiyle ve özlemle anıyoruz..." mesajı paylaştı.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda müziğe başlayan Akarsu, çok farklı enstrümanlar çalmayı öğrendi. 2004 yılında Akademi Türkiye adlı yarışma programına katıldı. Programda Haluk Levent, Deniz Arcak, Özgür Çevik gibi isimlerle düet yaptı. Akarsu, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Anadolu Rock tarzında çok sayıda eser veren Akarsu, oyunculuk da yaptı. Star TV'de yayınlanan "Yalancı Yarim" adlı dizide Bülent Kayabaş, Merve Sevi, Ayşe Kökçü gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Akarsu, 2007 yılında 13'üncü Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En iyi rock sanatçısı" ödülüne layık görüldü. 28'inci yaş gününde Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. Beş gün boyunca yoğun bakımda kalan Akarsu, 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirdi. Akarsu, memleketi Amasra'da toprağa verildi.

Akarsu'nun "Islak Islak", "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adlı iki albümü, henüz hayattayken çıktı. Vefatının ardından Akarsu'nun hazırlığını yaptığı albümü, "Ayrılık Zamansız Gelir" adıyla yayınlandı.

Heykeltıraş Tankut Öktem, Akarsu'nun anısına heykelini yapmaya başladı. Fakat Öktem, 5 Aralık 2007 tarihinde heykeli tamamlayamadan yaşamını yitirdi. Bunun üzerine heykeli yardımcıları tamamladı. Heykel, Akarsu'nun ölümünün birinci yıldönümünde Birinci Barış Akarsu Kültür ve Sanat Festivali'nde Amasra'ya dikildi.

Bodrum'da kaza yaptığı Torba kavşağına da "Barış Kavşağı" adı verildi. Ayrıca kendisinin hayat hikayesini konu alan, senaryosu Mert Dikmen ve Can Anar'ın yazdığı, yönetmeliğini Mert Dikmen'in üstlendiği "Barış Akarsu Merhaba" filmi, 18 Kasım 2022 tarihinde vizyona girecek. Filmde Akarsu'yu oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Akarsu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sanatçı Barış Akarsu, Ölümünün 15'inci Yıl Dönümünde Anılıyor - Son Dakika

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