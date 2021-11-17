Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu Omar Almasikh, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında arama kararı olan Omar Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Omar Souleyman, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Souleyman, hastanede alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.