Üye Girişi
Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı

17.11.2021 16:49

Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı Terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu Omar Almasikh, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu Omar Almasikh, Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman olarak bilinen Omar Almasikh, Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı. Hakkında arama kararı olan Omar Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Omar Souleyman, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Souleyman, hastanede alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı
Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı
Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı
Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı
Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı

Şanlıurfa, Suriye, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi 17:38 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor 17:22 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı 17:12 Bursa'da trafik kazasında 24 kişi yaralandı
Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı 17:07 Samuray kılıçlı katilin cinayet sonrası ne yaptığı ortaya çıktı Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi 15:50 Son Dakika: Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı 15:31 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti 14:23 Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Son Dakika Haberleri
17:37 Son dakika: Kritik değere sahip eşikler de aşıldı! Sprinte kalkan dolar, euro ve altından yeni rekor geldi
17:34 Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti
17:21 Son Dakika: Kılıçdaroğlu ile Akşener'in sürpriz görüşmesinden ortak karar çıktı! Ekonomi kurmayları bir araya geliyor
17:09 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!
17:00 Akşam saatlerinde altın ve doların seyri
16:50 Mesut Özil'den taraftara çağrı: Dua edin
16:41 İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?
16:36 Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti! Kahvenin inanılmaz faydaları şoke etti!         
17:49
Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti Burak Yılmaz, A Milli Takım tarihine geçti         
17:34
Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar Memleket Partisi, CHP ile ittifak yapar mı? İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'den Haberler.com'a özel açıklamalar         
17:14
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu Babası tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık bebeğinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu         
15:41
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım         
14:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi         
14:21
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 17:54:10. #1.11#
SON DAKİKA: Omar Souleyman PKK/PYD'ye üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement