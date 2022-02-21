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Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

21.02.2022 17:32
Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberlerine göre KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEMİŞLER Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö.'nün pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Erdoğan Gönül (44) ile yaralanan Kadir T.'nin, hayvan damına gitmek için kestirme olduğu için sitenin içerisinden geçmek istedikleri ortaya çıktı.

KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEMİŞLER

Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö.'nün pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Erdoğan Gönül (44) ile yaralanan Kadir T.'nin, hayvan damına gitmek için kestirme olduğu için sitenin içerisinden geçmek istedikleri ortaya çıktı. Tarafların daha önce de aynı nedenle tartıştığı belirtildi.Hayvan damının sahibi Kadir T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, Metin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika


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