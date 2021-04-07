Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi. - Son Dakika Ekonomi

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"