Son dakika haber! Sancaklı yetkililer Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika haber! Sancaklı yetkililer Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi

17.05.2021 22:25
Son dakika haber! Sancaklı yetkililer Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi, System.String[]

Son dakika haberine göre NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesindeki siyasiler ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesindeki siyasiler ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de çocukların hedef alınmasının hiçbir şekilde açıklanamayacağını ifade ederek "İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulüm artık evrensel bir mesele. Bir kez daha uluslararası kurumlara masum insanların ölümüne son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sancak Demokratik Parti (SDP) milletvekillerinden Muamer Bacevac da kadın ve çocukların ölümüne neden olan İsrail'in "terör eylemi" yaptığına işaret ederek "Yaşananlar soykırımdan başka bir şey değil. Endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Sırbistan Meclisinde sivil toplum kuruluşları ile dini temsilciliklere çağrıda bulunduğunu söyleyen Bacevac, "İnsan hayatına saygı duyulan bir çözümün üretilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokratik Eylem Partisi Sancak (SDA) Sözcüsü Emir Asceric de Filistinlilere yapılan her saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek buna yönelik de bir bildiri yayımladıklarını söyledi.

Urban-in isimli sivil toplum kuruluşunun Müdürü Sead Biberovic, Gazze'de sivil, kadın ve çocukların saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek "İsrail Filistin halkına zulüm yapıyor. İsrail'in Filistin ile dinden daha derin bir sorunu var. Unutulmamalı ki Filistin'de diğer dinler de yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in din ve ırk gözetmeksizin her bir Filistinliyi hedef aldığına işaret eden Biberovic, "İnsan hakları, demokrasi ve insanlığı savunan ve bunlar için mücadele ettiğini her seferinde dile getiren Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Miletlerin (BM) tepki vermesinin zamanı geldi de geçiyor, zira mevcut tutumlarıyla sınıfta kalmaya devam ediyorlar." dedi.

Sırbistan, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sancaklı yetkililer Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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