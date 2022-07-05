Sancaktepe'de 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

05.07.2022 02:43

SANCAKTEPE'de hız yaptığı iddia edilen otomobilin neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi.

SANCAKTEPE'de hız yaptığı iddia edilen otomobilin neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hız yaptığı iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise hafif ticari araç ile taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan kadın ile taksinin sürücüsü yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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