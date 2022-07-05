Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hız yaptığı iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise hafif ticari araç ile taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan kadın ile taksinin sürücüsü yaralandı.

SANCAKTEPE'de hız yaptığı iddia edilen otomobilin neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de 5 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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