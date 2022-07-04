STANBUL ? SANCAKTEPE'DE ÇAKARLI ARAÇTAKİ RUHSATSIZ SİLAHLI 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

STANBUL ? SANCAKTEPE'DE ÇAKARLI ARAÇTAKİ RUHSATSIZ SİLAHLI 2 KİŞİ YAKALANDI

04.07.2022 12:34

SANCAKTEPE'de seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark eden polis, şüphelenerek plaka sorgusu yaptı.

SANCAKTEPE'de seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark eden polis, şüphelenerek plaka sorgusu yaptı. Herhangi bir koruma şerhi bulunmadığı tespit edilen otomobildeki iki kişi gözaltına alındı. Üzerlerinden ruhsatsız silah da çıkan şüphelilere 2 bin 823 lira para cezası yazıldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Merve Mahallesi'nde trafikte seyir halindeki lüks otomobilde çakar tertibatını fark etti. Otomobilidekilerden şüphelenerek plaka sorgusu yapan polis, otomobilin sivil olduğunu ve herhangi bir koruma şerhi bulunmadığını gördü. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, sürücü E.Ö. ile yanındaki A.D.?yi aşağı indirdi. Şüphelilerin üstünü arayan ekipler, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermi ele geçirdi.

İki şüpheli gözaltına alınırken, her birine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'İzinsiz Tepe Lambası-Siren Tertibatı Kullanmak" içerikli 26/2 maddesi gereğince bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, otomobildeki siren ve çakarları ise söktü.

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı Sancaktepe'de ruhsatsız tabancalar çakar denetimine takıldı Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel STANBUL ? SANCAKTEPE'DE ÇAKARLI ARAÇTAKİ RUHSATSIZ SİLAHLI 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: STANBUL ? SANCAKTEPE'DE ÇAKARLI ARAÇTAKİ RUHSATSIZ SİLAHLI 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement