KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında düğünlerin açık havada kısıtlı şekilde yapılması İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmişti. Bu kapsamda açık alanlar düğün alanı haline getirilmeye başlandı. Sancaktepe'de de üç alan, düğün yeri olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin kapalı alanlarda yapılması yasaklanırken sadece açık alanlarda kısıtlı şekilde yapılması İçişleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda açık alanlar düğün yeri olarak belirlenirken Sancaktepe Belediyesi'de 500 kişi kapasiteli Sarıgazi Stadı, Selim Topal Spor Kompleksi ve 400 kişilik Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi Kır Bahçesi'ni açık hava düğün yapılacak şekilde düzenledi. Buralarda düğünler, alınan tedbirler kapsamında en fazla bir saat boyunca yapılabilecek. Sadece kapalı su ikramı yapılan alanlar her düğünden önce dezenfekte edilecek. Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi Kır Bahçesi'nde düzenlenen düğünde açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir çiftin de nikahını kıydı.

"AÇIK ALANDA ÇİFTLERİMİZE HİZMET VERİYORUZ"

Çolak çiftinin nikahlarını kıyan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Malumunuz pandemi sürecinde kapalı alanlarda düğünlerin yapılması risk teşkil ettiği için İçişleri Bakanlığımız'ın genelgesi doğrultusunda düğün gibi organizasyonlar kapalı alanlarda yapılamıyor. Bizler de bunu daha önceki süreçte yaşadığımız için halkımıza hizmet vermek istedik. Çünkü evlilik gibi güzel günlerin devam etmesi gerekiyor. Onun için kendi açık alanlarımızı kır düğünü yapılabilir hale getirdik. Burada kısıtlamalardan önce yemek de dahil olmak üzere açık havada organizasyonları yaptık. Ancak bu kısıtlamalar başladığı günden itibaren sadece nikah ve su ikramıyla birlikte Halkımıza hizmet veriyoruz. Çok rağbet oldu. Herkesin çok istediği bir alan oldu. Gördüğünüz mevcut alanın dışında iki alanımızı da düzenledik. Bunlardan birisi Selim Topal'daki spor alanımızın sahası, diğeri Sarıgazi'deki stadyumumuz. Burada çok uygun ücretlerle çiftlerimize, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

"DÜĞÜNÜMÜZ DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ"

Daha önce düğünleri ertelendiği için gerçekleştiremediklerini belirten damat Görkem Çolak, "Bizim düğünümüz 25 Mart'ta olacaktı. Ama kapalı mekandaydı. Bu süreç de bizi çok fazla etkiledi. Artık Eylül'e kadar geldik. Düğümüz kapalı alanda olacağı için sonradan tekrar ertelendi. Bizde açık bir alan arıyorduk. Bu şansa da Sancaktepe Belediyesi sayende kavuşmuş olduk. Yeri ve istediğimiz saati bulduk. Bu düğün beklediğimize değdi" şeklinde konuştu.

"UNUTULMAYACAK BİR AN YAŞIYORUZ"

Kısıtlamalı düğünleriyle birlikte unutulmayacak bir an yaşadıklarını ifade eden gelin Bilnur Akça, "Kesinlikle unutulmayacak bir an yaşıyoruz. Unutulmayacak anımızı daha da katlandırıyoruz. Kesinlikle böyle bir düğün hayal etmiyordum. Maskeli, kısıtlamalı ve kısa bir şekilde düğünümün olacağını düşünmüyordum. Yine de memnunuz. Hızlandırılmış bir düğün olarak görüyoruz. Mutluyuz. Pandemi süreci sadece bizim değil, tüm insanlığın bir problemi. Bunu unutulmayacak bir an olarak görüyorum. Bizim de şu zaman diliminde düğünümüzün olması, unutulmayacak anımızı katlandırıyor. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anılarımız oluyor. Bunun eksileri ve artıları var elbette. Şu anda biz artılarını görerek Sancaktepe Belediyesi sayesinde mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.