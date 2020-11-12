Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret

12.11.2020 12:45
Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik'in Bayırköy Beldesini ziyaret etti. Sandal, ziyaretler sırasında Yaman'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bugün beldemizi tanıma amaçlı ziyarette bulunan Bilecik İl Jandarma komutanımız Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal beyefendi sıcak ve samimi sohbetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Bilecik PTT Başmüdürümüz sayın Serhat Bozkurt ve İşletme Müdürümüz Abdulaziz Çivik göstermiş oldukları yakın ilgiden ve beldemize yapmış oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak Bayırköy Okul Aile Birliği Başkanımız Tuna İmir ve Bayırköy Sağlıklı Yaşam Merkezi Kursu hocamız Gamze Şimşek ile bir araya gelerek sorumlu oldukları konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca beldemizde Halk Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte başlatmayı düşündüğümüz biçki dikiş kursumuzu da pandemi sürecine bağlı olarak ileri bir tarihte yapmayı planladık. Bu konularda bizlerden yardımını esirgemeyen Bilecik Halk Eğitim Müdürümüz Seyfettin Yıldız beye ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Yaman, beldede yeni göreve başlayan Aile Hekimliği Merkezi Dr. Furkan Çatalkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - BİLECİK

Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret
Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret

Mustafa Yaman, Bayırköy, Bilecik, Sandal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sandal'dan Başkan Yaman'a ziyaret - Son Dakika


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