Son dakika haber! Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı - Son Dakika

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle ilan edilen kademeli karantina, 16 milyon nüfusun yaşadığı batı bölümünde uygulanmaya başlandı.

Huangpu Nehri'nin, Puşi ve çevresini de içine alan batı bölümünde 1-5 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar evlerinden çıkamazken gıda ve ihtiyaç malzemelerini çevrim içi sipariş edecek. Siparişler, apartmanlardaki temassız teslimat noktalarına bırakılacak.

Karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri geçici olarak durdurulacak, zorunlu ihtiyaçlarla ilgili olanlar dışında tüm iş yerleri ve kamu kurumları kapılarını kapatacak.

Şehrin doğu ve güney bölgesinde ise hafta başında ilan edilen karantina sona ermesine rağmen, apartmanlarında vaka tespit edilen kişilerin 10 gün, komşu apartmanlarında görülenlerin ise 3 gün daha karantinada kalacağı bildirildi.

Son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 358, göstermeyen 4 bin 144 vaka kaydedilen kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bu, Omicron varyantının yayılmaya devam ettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin, Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Ana karada son 24 saatte 1827 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1787'si yurt içi kaynaklı, 1827 Kovid-19 vakası saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 5 bin 442 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1363 vakanın görüldüğü, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen 871 vaka kaydedildi.

Eyaletle aynı adı taşıyan, eski eyalet merkezi Cilin'de son 3 haftadır uygulanan karantina kaldırıldı. Vatandaşların sokağa çıkmasına izin verilirken kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe tedbirleri uygulanmaya devam edecek.

Eyalet merkezi Çangçun ve vaka görülen diğer şehirlerde ise karantina uygulaması sürüyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 151 bin 103 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 6 bin 646 Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı 6 gündür 10 binin altına geriledi.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 119 kişi hayatını kaybederken, Omicron vakalarının tetiklediğini salgında yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 7 bin 612'ye çıktı. Ölenlerin yaş ortalamasının 85 olduğu kaydedildi.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oldu.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 157 bin 415 vaka tespit edilirken 7 bin 825 kişi öldü.