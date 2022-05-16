Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular - Son Dakika
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Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

16.05.2022 09:22
Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

Son dakika haber... Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı.

Bursa'da misafirlikten çıkan bir aile kapının önünde sohbet ettikten sonra araçlarına binmek için yürümeye başladı. Aradan bir saniye geçmeden hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarına misafirliğe gelen bir grup gidecekleri sırada kapının önünde vedalaştı. Vedalaşmanın ardından araçlarına binmek için hareket ailenin kapının önünden ayrılmasından bir saniye sonra hızla gelen otomobil kapıya saplandı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada şans eseri ölen olmazken otomobil içerisinde bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazadan kıl payı kurtulan misafirlerin ise şok geçirdiği anlar kameradan görüldü.

(Ali İhsan Uğur - İHA)

Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular
Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular

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Otomobil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Saniyelerle ölümden böyle kurtuldular - Son Dakika


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