Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe Ören Yeri'nde düzenlenen toplantıya katıldı.

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"(Taş Tepeler bölgesi kazı alanları) Hali hazırda 7 alanda arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Bu alanlar Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yenimahalle Höyüğü. Yakın zamanda Ayanlar, Yoğunburç, Harbet Suvan, Kurt Tepesi ve Taşlı Tepe yerleşimleri de kazı çalışmalarına başlayacak"

" (Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırma Projesi) Bu ülkemizde yapılmış en büyük ve kapsamlı arkeoloji projesi olacak"