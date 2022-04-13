Son dakika haber | Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası - Son Dakika
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

13.04.2022 03:31
Son dakika haber | Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Şanlıurfa'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası - Son Dakika
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