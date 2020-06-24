Son dakika haber... Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile birçok ilçede toplam 28 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 6 bina, Haliliye ilçesinde 3 bina, Eyyübiye ilçesinde 1 tekstil fabrikası ile 4 bina, Suruç ilçesinde 5 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 mahalle, 1 bina, Viranşehir ilçesinde 8 bina ile Akçakale ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların ve mahalle çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle ve 20 binada uygulanan karantinaya sona verildi.