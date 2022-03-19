Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

19.03.2022 15:15
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 107 hatim indirildi.

Şanlıurfa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 107 hatim indirildi.

Eyyübiye İlçe Müftülüğünce tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seslendirilen ilahilerin ardından 107 Kur'an kursu öğrencisinin okuduğu 107 hatmin duası yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, törendeki konuşmasında, Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Düşmanlarla her zaman Çanakkale ruhuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tolan, bu ruhun kaybolması durumunda ülkenin bağımsızlığının tehlikeye düşeceğini ifade etti.

Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur da şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını dile getirdi.

Programın ardından müftülük görevlileri ve öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

YORUMLAR
500
Taşova'da 'Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak' konferansı düzenlendi Taşova'da 'Akif'i anlamak Çanakkale'yi yaşamak' konferansı düzenlendi Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı Çanakkale Boğazı'nda, Nusret Mayın Gemisi için anı dalışı

Çanakkale, Şanlıurfa, Eyyübiye, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:42:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement