İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.K'nin 2007'de Şanlıurfa'da öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin kentte saklandığını tespit etti.

Şanlıurfa 'da 15 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Mersin 'de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı - Son Dakika

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