Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı

06.10.2022 12:42

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da 15 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 15 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.K'nin 2007'de Şanlıurfa'da öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin kentte saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda firari zanlı yakalandı.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı Son dakika haber... Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor Mersin ekonomi haberi: Tarsus Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement