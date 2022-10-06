Şanlıurfa'da 15 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Mersin'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.K'nin 2007'de Şanlıurfa'da öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B'nin kentte saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda firari zanlı yakalandı.
Sahte kimlik taşıdığı belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da 15 yıl önce işlenen cinayetin firari zanlısı yakalandı - Son Dakika