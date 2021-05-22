Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferman B., Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. Devam eden silahlı saldırıyı önlemek için bölgeye çok sayıda jandarma gönderildi.