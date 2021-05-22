Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

22.05.2021 11:09
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferman B., Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı. Devam eden silahlı saldırıyı önlemek için bölgeye çok sayıda jandarma gönderildi.

Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa, Ölü, Haberler.com Özel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Haberler.com Özel Şanlıurfa'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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