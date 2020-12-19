Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

19.12.2020 15:47

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir gecede 3 işyerine giren hırsızlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir gecede 3 işyerine giren hırsızlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayvanat Mahallesi'nde sabah iş yerini açan 3 esnaf, kapıların açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, market, fırın ve tatlıcıda hırsızlık yapanların aynı kişiler olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, markete gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettiği daha sonra iş yerinin asma kilidini kırdıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor. Bir süre sonra iki kişiden birinin iş yerine girdiği daha sonra elinde bir poşetle çıktığı görüntüde yer alıyor.

İş yeri sahibi Lütfü Çay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için akşam 20.00'de iş yerini kapattığını, sabah markete gelince kapıların açık olduğunu, bozuk paraların yerinde olmadığını ve bazı reyonların boş olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Çay, "Anladık ki hırsızlar sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanıp iş yerimizi soymuşlar. Yaklaşık 8-9 bin lira zararımız var. Aynı gece farklı farklı iş yerlerine girdiklerini öğrendik. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini alıp hırsızların bulunması için çalışma başlattı." dedi.

Hırsızların 3 iş yerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde para ve malzeme çaldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Şanlıurfa, Siverek, Market, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - 3 iş yerine giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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