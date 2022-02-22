ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU

22.02.2022 15:51

ŞANLIURFA'da sulama anlaşmazlığı nedeniyle 48 yıldır husumetli iki aile üyeleri düzenlenen toplu yemekle barıştı.

ŞANLIURFA'da sulama anlaşmazlığı nedeniyle 48 yıldır husumetli iki aile üyeleri düzenlenen toplu yemekle barıştı. Aileler arasındaki kavgalarda 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Harran'ın Uzunyol Mahallesi'nde yaşayan Başak ile Damar aileleri arasında 48 yıl önce sulama anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavganın ardından başlayan husumette 6 kişi yaşamını yitirdi. Husumetli ailelerin barışması için kanaat önderleri her iki ailenin ileri gelenleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Başak ve Damar aileleri mensupları, kent merkezindeki bir restoranda dualar eşliğinde barıştı. Düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri de katıldı.

Duaların edilmesinin ardından iki ailenin ileri gelenleri husumetlerini sona erdirerek birbirlerine sarılarak barıştı. Törende aileleri husumetlerini sonlandırdıkları için kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bölgemiz bu kangren olan yaradan çok çekti. Keşke hiç anlaşmazlık olmasa, insanlar birbirine zarar vermese, Şanlıurfa cinayetlerle, kan davalarıyla anılmasa ve bu şekilde barışlara da ihtiyaç olmasa. Her şeye rağmen Allah, barışı emrediyor. Bu barışı kabul edip olgunluk gösteren iki aile üyelerini tebrik ediyorum, ebediyen kardeş kalsınlar diye konuştu.

ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU
ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU

YORUMLAR
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Vali Erin şehit ailelerini ziyaret etti Vali Erin şehit ailelerini ziyaret etti ŞANLIURFA - 48 yıldır aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı ŞANLIURFA - 48 yıldır aralarında husumet olan iki aile barıştırıldı

Abdullah Erin, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA 48 YILLIK KAN DAVASI BARIŞLA SON BULDU - Son Dakika


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