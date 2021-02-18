Son dakika haber | Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavgada, 1 kişi daha tutuklandı
18.02.2021 11:47
Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili daha önce de 3 kişi tutuklanmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Remzi Mahallesi'nde 26 Aralık 2020'de yaşanan, 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen H.P. ve A.P.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden H.P. tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Böylece, olayla ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.
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