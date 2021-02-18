ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Olayla ilgili daha önce de 3 kişi tutuklanmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Remzi Mahallesi'nde 26 Aralık 2020'de yaşanan, 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen H.P. ve A.P.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden H.P. tutuklandı, A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Böylece, olayla ilgili tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.