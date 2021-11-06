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Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı

06.11.2021 00:10

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı Şanlıurfa'da 600 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 600 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirildi, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri akşam saatlerinde Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki birçok noktada eş zamanlı asayiş uygulaması başlattı. 600 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda sopa ve bıçak ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Şanlıurfa'da 600 polisle asayiş uygulaması: 18 gözaltı - Son Dakika
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