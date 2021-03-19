Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, K.A, M.S.Ç, M.K, M.B, R.B. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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